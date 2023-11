Oulun käräjäoikeus antoi perjantaina tuomion miehelle, joka syyllistyi seksuaalirikokseen 13-vuotiasta lasta kohtaan Oulussa.

Lapsi meni samanikäisten kavereidensa kanssa tapaamaan vuonna 1970 syntynyttä miestä Oulun keskustassa sijaitsevaan hampurilaisravintolaan syyskuussa 2019. Mies tarjosi siellä lapselle ruokaa.

He tapasivat toisen kerran, jolloin mies antoi lapselle tupakkatuotteita ja koruja. He viestittelivät keskenään sosiaalisen median kautta. He myös pelasivat yhdessä pelejä netissä.

Mies lähetti lapselle sukupuolielimestään useita kuvia ja videoita, joissa hän tyydyttää itseään. Mies sai lapsen lähettämään hänelle myös muutaman kuvan omasta sukupuolielimestään.

Oulun käräjäoikeuden mukaan miehen teko oli omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä.