Lapin poliisi tutkii miehen tappoa Torniossa. Uhri löytyi kuolleena heinäkuun 18.–19. päivien välisenä yönä omakotitalosta, kertoo poliisi. Tämän viikon tiistaina poliisi pidätti miehen epäiltynä taposta.

Asia tuli viranomaisten tietoon, kun paikalla ollut henkilö soitti hätäkeskukseen, kertoi poliisi Iltalehdelle eilen. Taposta epäilty ei enää tuossa vaiheessa ollut paikalla. Epäilty saatiin kiinni perjantaina 21. heinäkuuta.

Poliisi kertoo, että käräjäoikeus tuomitsi miehen viikoksi vankeuteen syytä epäillä -kynnyksellä. Viikon vankeuden aikana poliisin tulee selvittää, saadaanko epäillystä rikoksesta lisää näyttöä ja onko todennäköisiä syitä epäillä miestä rikoksesta. Sen jälkeen poliisi päättää, onko vankeutta syytä jatkaa.

Tutkinta on vasta alkuvaiheessa, joten poliisi ei voi kertoa tarkkoja yksityiskohtia epäillystä rikoksesta. Poliisin mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole lähisuhdeväkivalta ja tekotapana teräaseen käyttö on suljettu pois.

Rikoksen motiivi on vielä epäselvä. Poliisi epäilee tällä hetkellä motiivin liittyvän velka-asioihin, mutta se ei ole vielä varmaa.

Tapahtuma-aikaan omakotitalossa on ollut kolme henkilöä, mutta itse rikoksella ei ollut yhtään silmännäkijää. Poliisi on haastatellut lähialueen asukkaita, mutta pyytää ottamaan yhteyttä suoraan poliisiin, jos kenelläkään on lisätietoa tapauksesta.