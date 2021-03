Pirkanmaan käräjäoikeudessa on luettu syytteet kymmenestä törkeästä kunnianloukkauksesta sekä kymmenestä kunnianloukkauksesta. Kaikista rikoksista syytetään samaa miestä.

Kyseessä on toukokuusta 2018 helmikuuhun 2019 jatkunut nettikirjoittelu, jossa mies solvasi kovin sanoin yhteensä kahtakymmentä eri henkilöä, joista suurin osa on poliiseja. Heidän joukossaan on myös kaksi Oulun poliisilaitoksella työskentelevää poliisia.