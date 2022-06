Kainuun rajavartioston partiot havaitsivat Kuusamossa kolme rattijuopumuksesta epäiltyä miestä juhannuspäivänä myöhään illasta. Rajavartiosto kertoo tiedotteessaan, että yksi heistä kuljetti autoa ilman ajo-oikeutta.

Ajo-oikeudetta autoa kuljettaneen miehen hallusta löytyi tarkastuksessa myös luvaton kaasusumutin, jonka perusteella häntä epäillään myös lievästä ampuma-aserikoksesta. Rajavartiolaitos jatkaa tapausten tutkintaa.

Kuhmossa juhannusaattona rajavartioston partio havaitsi neljän Italian kansalaisen liikkuneen rajavyöhykkeellä vastoin lupaehtoja. Jokaiselle heistä annettiin tämän johdosta sakkovaatimus.

Rajavartiosto muistuttaa tiedotteessaan, että rajavyöhykkeellä liikkuminen on luvanvaraista ja mikäli lupa on myönnetty, lupaehtoja on noudatettava.