Poliisi pyytää havaintoja Raahessa tiistai-iltana vaaratilanteita aiheuttaneesta takaa-ajosta.

Poliisi kertoo, että sekä autoa ajanutta 57-vuotiasta miestä ja kyydissä ollutta miestä on kuulusteltu. Sekä kuljettaja ja matkustaja ovat kertoneet nauttineensa päivien ajan runsaasti alkoholia, eikä heillä ole tapahtumista juuri muistikuvia.

Poliisin mukaan 57-vuotiasta miestä on tämän vuoden aikana epäilty viidestä muusta törkeästä rattijuopumuksesta. Näistä kolme on tapahtunut mopolla. Poliisi kertoo, että osa teoista on siirtynyt syyteharkintaan ja osa on esitutkintavaiheessa.

Eilen Malmitiellä eli Kantatie 88:lla alkanut takaa-ajo kesti reilun tunnin. Tilanne sai alkunsa, kun poliisille ilmoitettiin Vihannin Seolla nähdystä päihtyneeltä vaikuttavasta kuljettajasta. Takaa-ajo päättyi Tuomiojantielle kello 21.40, kun poliisiauto tuuppasi pakenevan auton tieltä ojaan.

Ennen takaa-ajon päättymistä auton kuljettaja ehti aiheuttaa useita vaaratilanteita muun muassa vaarallisilla ohituksilla ja ajamalla 170 kilometrin tuntinopeutta alueella, jossa nopeusrajoitus on 60 kilometriä tunnissa.

Poliisin mukaan takaa-ajon aikana tapahtui ainakin yksi vaarallinen ohitus. Ohitus tapahtui Kasitiellä Raahen MotoCafen kohdalla Jokelantien risteyksen lähellä. Poliisi pyytää yhteydenottona niiltä tielläliikkujilta, jotka joutuivat vaaratilanteeseen tai jotka tekivät havaintoja vaarallisesta ohituksesta.

Poliisi kertoo, että yhteyttä voi ottaa virka-aikaan numeroon 02954 65051.