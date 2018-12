Suomalainen metsänomistaja kantaa vastuuta maapallon hiilinieluista – "Ei pidä korjata sellaista, mikä ei ole rikki", kirjoittaa UPM:n Jussi Pesonen

Taimikko ei ole metsä. Nyt on hyvä ratsastaa ilmastonmuutoksen sankarina kun metsien biodiversiteetti on jo tuhottu totaalisesti. Nyt "yllätyksenä" löydetty 2 miljoonan kuution olematon lisämetsänkasvu oli kuitenkin odotettu uutinen. Biologit ovat todenneet jo aikapäiviä sitten että metsäkasvun kiihtyy kun hiilidioksidia on enemmän ilmakehässä. Edelliset arviot kasvusta perustuivat vanhaan aineistoon ja tuollainen 2% kasvu selittyy yksin hiilidioksidipitoisuuden kasvulla. Se ei ole suomalaistyylisen metsänhoidon ansiota. Se että viimeisen 50 vuoden aikana kasvu on tuplaantunut on kyllä seurausta avohakkuista ja siitä että metsän tilalle on tullut nopeasti kasvavaa taimikkoa ja monotonista puupeltoa. Samalla on menetetty valtaosa vanhoista metsistä. Niitä oli vielä 1950-60 luvuilla moninkertaisesti. Nyt niitä ei tahdo enää löytyä muualta kuin suojelualueilta.

Lobbarit ovat hyviä selittämään asioita parhain päin. Siitähän heille maksetaan.

Jos UPM laitettaisiin maksamaan kaikki ne ympäristövahingot joita se on aiheuttanut vuosien aikana yhtiö menisi konkurssiin välittömästi. Suomen metsäteollisuus on ollut päättäjien lemmikki aina. Sille on sallittu paljon sellaista toimintaa joka ei millään muulla teollisuudenalalla ole mitenkään ole sallittua.

Yksi ongelma on se että Suomessa metsätutkimus ei ole ollut luonnontieteellistä vaan taloustiedettä. On tähdätty vain ja ainoastaan metsäteollisuuden hyvinvointiin ja voittojen maksimointiin. Metsää Suomessa ei ole hoidettu sotien jälkeen muuten kuin tuhoamalla sitä. Avohakkuu on metsän tuhoamista jotta tilalle voidaan istuttaa sitä mitä metsäteollisuus haluaa.