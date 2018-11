Sdp:n Rinteellä kiusallinen käräjäkäynti – taitavasti toimimalla Rinne käyttää mediahuomion jopa edukseen

Pekka Mauno

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne joutuu Kittilän kuntapäättäjien käräjille todistajaksi, vaikka ei omien sanojensa mukaan tiedä, miksi. Tai tarkasti ottaen hänellä ei omien sanojensa mukaan ole "mitään kerrottavaa" kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen liittyvässä oikeudenkäynnissä.

Oikeudellisesti näin varmaan onkin. Antti Rinnettä olisi pitänyt kuulla todistajana siinä oikeudenkäynnissä, jossa Levi Ski Resortin toimitusjohtajaa Jouni Palosaarta syytettiin luottamusaseman väärinkäytöstä. Mutta jostain syystä Rinnettä ei silloin kutsuttu todistajaksi.

Palosaaren erottamiseen liittyvistä tapahtumista Rinne olisi varmasti tiennyt. Hän on itse keskusrikospoliisin kuulusteluissa todennut, että halusi Levin Matkailukeskus Oy:n edustajana antaa potkut Palosaarelle.

Kuukautta myöhemmin ennen joulua 2013 Levin Matkailukeskus teki Palosaaresta tutkintapyynnön poliisille. Samalla tavalla toimi Anna Mäkelä Kittilän kunnan edustajana. Tämän tapahtumavyyhdin jälkiselvittely on nyt käynnissä Lapin käräjäoikeudessa.

Sdp:n puheenjohtajalle on kiusallista, että vajaa puoli vuotta ennen eduskuntavaaleja hän joutuu todistajaksi oikeudenkäynnissä.

On suorastaan todennäköistä, että syytteessä olevia luottamusmiehiä edustavat asianajajat käyttävät tilaisuuden hyväkseen ja kietovat Palosaaren potkuissa mukana olleen Antti Rinteen tavalla toisella mukaan myös Anna Mäkelän irtisanomisen tapahtumiin. Halusi Rinne sitä tai ei.

Rinne oli tapahtumien aikaan ammattiliitto Pron puheenjohtaja. Ay-liike on muutoinkin suuri toimija Levillä. Pro on pääomistaja ay-liikkeen Lapin Matkailukeskus Oy:ssä. Sillä on Levin on suurin hotelli, Kylpylähotelli Levitunturi. Pron ohella omistajina ovat myös Pam, Tehy ja Paperiliitto.

Tiedossa on ollut, että hotellin ja hiihtohissiyhtiön näkemykset eivät ole aina olleet samansuuntaiset. Jouni Palosaari on puolustanut hissiyhtiölle tärkeitä rinnealueita kun hotelliyrittäjillä on ollut halua laajentua niille. Kukkulalle on vaikea sovittaa kahta kuningasta.

Sdp:n puheenjohtajan joutuminen todistajaksi käräjille on poliittisesti vähäpätöinen asia, eikä heilauta demarien kannatuslukuja suuntaan tai toiseen. Voi tietysti olla, että taitavasti toimimalla Rinne käyttää median huomion jopa edukseen.

Keväällä tilanne voi kuitenkin olla toinen.

Kittilän kuntapäättäjien käräjillä luetaan loppulausunnot tammikuussa. Sen jälkeen tuomarit kirjoittavat ratkaisuaan. Milloin se on valmis, sitä tuskin tuomaritkaan osaavat vielä arvioida.

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa. Entä jos tuomio tulee ennen vaaleja? Ja millainen tuomio on odotettavissa?

Sitäkin Rinteen on varmasti mietittävä, kun hän maanantaina todistaa Lapin käräjäoikeudessa.