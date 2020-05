Ihmisiä kulki palavan rakennuksen vieressä Minneapolisissa. Kadun toisella puolella on poliisiasema, joka on sytytetty palamaan. Kuva: TANNEN MAURY

Mielenosoittajat ovat sytyttäneet poliisiaseman palamaan Minneapolisissa Yhdysvalloissa. Poliisiaseman ympärille oli asetettu esteitä, mutta ihmiset tulivat niistä läpi.

– Mielenosoittajat tunkeutuivat väkisin rakennukseen ja ovat sytyttäneet useita tulipaloja, kertoo julkisen tiedon viraston johtaja John Elder mediayhtiö CNN:n mukaan.

Poliisiasema evakuoitiin illalla kymmeneltä paikallista aikaa.

Tulessa on noin puolet kaupungin poliisiasemasta. Aseman ulkopuolelle on kerääntynyt paljon hurraavia ihmisiä, jotka ampuvat ilotulitteita.

Palokunta arvioi, kuinka toimia

Poliisi ei ole puuttunut voimakkaasti mielenosoittajien toimintaan palavalla poliisiasemalla, koska he epäilevät, että se voisi pahentaa tilannetta ja yllyttää mielenosoittajia.

CNN:n paikalla olevan toimittajan Josh Campbellin mukaan poliisiasemalle ei saapunut heti palokunnan yksiköitä sammuttamaan tulipaloa.

– Tilanne on vaarallinen ja räjähdysherkkä. Luulen, että poliisi tietää sen, Campbelle sanoi CNN:llä.

Kaupungin palokunta on vaikeassa tilanteessa, koska mielenosoittajat ovat muun muassa heittäneet palomiehiä kivillä. Palokunta arvioi parhaillaan, kuinka sen tulisi toimia palavan poliisiaseman kohdalla.

– Ensisijaista on, että meidän pitää turvata työntekijöidemme turvallisuus, sanoo Minneapolisin kaupungin pelastuslaitoksen johtaja John Fruetel CNN:lle puhelimitse.

Minneapolisissa on osoitettu mieltä jo kolmen päivän ajan.

Protestit saivat alkunsa, kun julkisuuteen tuli tieto tapauksesta, jossa aseeton musta mies kuoli pidätystilanteessa. Sivullisen kuvaamalla videolla näkyy, kuinka valkoihoinen poliisi painaa polvella maassa makaavan George Floydin, 46, kaulaa. Videolla kuuluu, kuinka käsirautoihin laitettu Floyd sanoo, että hän ei saa henkeä.

Poliisit epäilivät, että Floyd oli maksanut kaupassa väärennetyllä 20 dollarin setelillä.

Neljä poliisia on jo erotettu liittyen tapaukseen.

Valkoihoisten poliisien mustiin kohdistunut liiallinen voimatoimien käyttö on herättänyt voimakasta keskustelua ja mielenosoituksia Yhdysvalloissa viime vuosina. Vuonna 2014 aseeton musta mies Eric Garner kuoli, kun poliisi piti häntä kuristusotteessa.

Kaupunkiin julistettu hätätila

Osa Minneapolisin mielenosoituksista on ollut rauhallisia, mutta osa on muuttunut väkivaltaiseksi mellakoinniksi. Poliisi on ampunut mielenosoittajia kyynelkaasulla ja mielenosoittajat ovat heittäneet poliiseja kivillä.

Kaupungilla autoja on sytytetty palamaan ja kauppoja on tuhottu. Rikotuista ikkunoista ihmiset ovat kävelleet sisään tyhjentämään kauppoja. Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan mielenosoittajat ovat sytyttäneet yli kymmenen rakennusta palamaan.

Minneapolisin pormestari Jacob Frey on julistanut kaupunkiin kolmen vuorokauden hätätilan.

Yhdysvaltojen kansalliskaarti on kutsuttu kaupunkiin rauhoittamaan mellakointia. St. Pauliin, Minneapolisiin ja kaupunkien ympäristöön on määrätty yli 500 sotilasta.

– Meidän tehtävämme on suojella elämää ja omaisuutta sekä oikeutta osoittaa mieltä rauhallisesti. Meidän päätehtävämme on varmistaa, että palokunta voi tehdä tehtävänsä, Minnesotan kansalliskaarti kirjoitti Twitterissä.