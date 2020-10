Helsingin poliisi kertoo käyvänsä läpi lauantaiseen mielenosoitukseen liittyvät tapahtumat ja poliisin toiminnan tilanteessa.

Poliisi käytti Helsingin Kaisaniemessä kaasusumutetta Elokapina-liikkeen mielenosoittajia vastaan, jotka eivät totelleet poliisin käskytystä siirtyä pois ajoradalta. Elokapina-liikkeen jäsenet aikovat tehdä rikosilmoituksia kaasusumutteen käytöstä.

– Poliisi suhtautuu vakavasti toimintaansa kohtaan esitettyyn arvosteluun, kirjoitti poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta sunnuntaina Twitterissä.

Heikinheimon mukaan oikeudellinen arvio tapahtumista valmistuu myöhemmin.

Rikosylitarkastaja Jonna Turunen Helsingin poliisista kertoo STT:lle, että päätöksen kaasusumutteen käytöstä teki operaation johtaja tilannejohtajan esityksestä. Helsingin poliisi selvittää alkuviikolla, mitä tilanteessa tarkalleen tapahtui ja miten poliisi toimi.

– Selvitetään, miten tilanne on edennyt, miten siinä on toimittu ja mitkä päätökset on tehty. Arvioidaan sitä menettelytapaa, Turunen kertoo.

Poliisi käytti kaasusumutetta kadulla istuviin mielenosoittajiin Helsingissä. Kuva: Kuvakaappaus Twitter-videolta

Mielenosoittajat vaativat ilmastotoimia

Elokapina-liikkeen mediayhteyshenkilö Lauri Autere kertoo, että liikkeen jäsenet aikovat tehdä rikosilmoituksia poliisin kaasusumutteen käytöstä.

– Siihen liittyi myös tämä, että poliisi otti heiltä vettä pois, kun he olisivat halunneet huuhdella kasvojaan ja käsiään, Autere sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa poliisi varoitti tien sulkeneita mielenosoittajia sumutteen käytöstä muutamaa minuuttia etukäteen. Poliisi myös varoitti, että sumute tulee satuttamaan.

Autere kertoo, että sumutteen kohteeksi joutuneilla oli sunnuntaiaamuna yhä kipua kasvoissa ja käsissä, mutta se on ollut vähenemään päin.

Elokapina-liike on Autereen mukaan pettynyt kaasusumutetta käyttäneiden poliisien toimintaan. Hänen mukaansa suurin osa poliiseista kohteli kuitenkin mielenosoittajia asianmukaisesti.

Liikkeen julkaisemalla videolla näkyy, miten poliisi käytti kaasusumutetta ajoradalla istuvia mielenosoittajia vastaan ja kantoi mielenosoittajia pois kadulta.

Mielenosoituksen tarkoituksena oli vaatia pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselta, että se julistaa Suomeen ilmastohätätilan ja alkaa noudattaa allekirjoittamaansa Pariisin ilmastosopimusta. Mielenosoittajia oli järjestäjien mukaan parisataa.

Ohisalo: Voimankäyttö viimeinen keino

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi lauantaina illalla saaneensa poliisin voimankäytöstä alustavan selvityksen, jota käydään läpi.

– Voimankäytön on oltava aina viimeinen keino ja sille on oltava painavat perusteet, Ohisalo tviittasi.

Poliisi otti kiinni 51 ihmistä, jotka kaikki päästettiin vapaaksi lauantai-illan aikana. Heidän toimintaansa on arvioitu niskoitteluna poliisia kohtaan, poliisi kertoi tiedotteessa.