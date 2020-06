Muotia harrastava Atte Räinä etsii viikoittain vintage- tai second hand -löytöjä. Hänen mukaansa miesten muodin valikoima on vähitellen monipuolistunut. Kuva: Teija Soini

Haussa on jotain uniikkia, vaate jolla on tarina. Löytö, jota ei näe kenenkään muun päällä. Tällaisia vaatteita kaappiinsa etsii Atte Räinä, joka on omien sanojensa mukaan "yli-innokas miesten muodin harrastaja".

Räinä kokee, että käytettynä ostettu vaate on aina siistimpi kuin sama vaate olisi uutena. Hän etsii uusia vintage- tai second hand -löytöjä viikoittain.