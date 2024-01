Kaleva 20.1.1924. Harvinainen ilmiö kirjallisuudessa on miehen kirjoittama keittokirja. Sellainen on nyt kumminkin ilmestynyt meillä nimeltä Halpahintainen ruoka ja on sen tekijä tunnettu ravintofysiologimme prof. Carl Tigerstedt.

Sanottakoon kumminikin heti, että tämä kirja ei ole keittokirja tavallisessa merkityksessä. Siinä nim. ei opeteta itse keittotaitoa eikä herkkuruokia, vaan tekijä tahtoo levittää kotitalouden hoitajille ihmisen ravinnontarpeen, sekä ruoka-aineiden kokoomuksen ja ravintoarvon aakkoset, samalla opettaen miten on laskettava, onko jokin ruoka-aineen ravintoarvo kallis vai halpa.

Mutta eivät silti ruokareseptit puutu kirjasta. Puolet kirjasta on omistettu näihin, ja on niiden tarkoituksena osoittaa miten mahdollisimman halvalla hinnalla voidaan kokoonpanna maukkaita ja ravitsevia ruokia.

Professori Tigerstedtin kirja on siis järkevän ravinnon oppikirja samalla kun se on varsinainen säästäväisyyden "keittokirja". Olisi sen vuoksi toivottavaa, että kirja erityisesti leviäisi talouskouluihin sekä koulukeittiöiden, lastenkotien, köyhäintalojen y.m.s. laitosten hoitajien, kotitalousneuvojien y.m.s. käsiin. Kirja saadaan postivapaasti ja ilmaiseksi kuin sitä ennen tammikuun loppua tilaa kirjan julkaisijalta, Valtion Kotitaloustoimikunnalta, osoite Helsinki, Uudenmaankatu 3–5.

Revontulia aletaan pitää silmällä

Äskettäin on perustettu uusi maamagneettinen observatorio, joka on erikoinen sen vuoksi, että se on maapallon pohjoisin. Tämä observatorio on sijoitettu Lervickiin Shetlantiin, siis noin 60:nnelle asteelle pohjoista leveyttä.

Uuden observatorion työohjelmaan kuuluu m.m. kaikkien maamagneettisten ilmiöiden täydellinen luetteloiminen valokuvauksen apua käyttäen. Ehdottomana uutuutena on mainittava se erittäin tarkka revontulien valvonta, joka on järjestetty.

Revontulien näkyessä merkitään niitten muoto paperille joka minuutti, minkä ohessa samanaikaisesti luetaan ja pannaan muistiin muitten magneettisten kojeitten ilmoittamat tiedot. Tämä merkitsee suuria edistysaskelia revontulien tutkimuksessa, sillä revontulihavainnot ovat tähän mennessä olleet hyvinkin ajoittaisia. – – –

Wäärät tuhannen markan setelit

Suomen Pankin konttoreissa tapahtuneissa holwi-tarkastuksissa on todettu, että ensimmäinen Suomessa tawattu wäärä seteli on jätetty pankin Wiipurin konttorissa wiime joulukuun 21 päiwänä ja siis kaksi päiwää sen jälkeen, kun wäärät setelit laskettiin Pietarissa liikkeelle. Koska suurin osa tällöin liikkeelle lasketuista seteleistä on wielä ulkomailla, on edelleen syytä kieltäytyä ottamasta wastaan mitään muita 1,000-markkaisia kuin 1922 mallia.