Tammi-maaliskuussa hiipunut metsätilojen kauppa kiihtyi uudelleen huhti-kesäkuussa. Erityisesti kesäkuussa metsätiloja tuli myyntiin selvästi, yli 50 prosenttia, edellisvuotta enemmän. Metsätilojen hinnat nousevat nopeammin kuin kertaakaan sitten vuoden 2007 kantohintapiikin.

Suomen Sijoitusmetsät Oy:n keräämistä, metsätilakauppojen määrää kuvaavista tilastoista käy ilmi, että myytävien metsätilojen määrä kasvoi huhti-kesäkuussa selvästi edellisvuoteen verrattuna.

Tammi-maaliskuussa 2021 myyntiin tuli 25 prosenttia vähemmän metsätiloja kuin vastaavana aikana vuonna 2020, mutta kevään ja alkukesän aikana tilanne muuttui.

– Touko-kesäkuu on ollut poikkeuksellisen aktiivista aikaa. Toukokuussa myyntiin tuli noin 20 prosenttia ja kesäkuussa yli 50 prosenttia enemmän metsäkiinteistöjä. Lisääntyneen tarjonnan myötä heinäkuussa tehtiin yli 20 prosenttia enemmän tilakauppoja kuin edellisvuonna, sanoo metsäkiinteistömarkkinaa seuraavan Suomen Sijoitusmetsät Oy:n Mika Venho.

Tammi-maaliskuun hintoihin pohjautuen Suomen Sijoitusmetsät ennusti metsäkiinteistöjen hintojen nousevan tänä vuonna koko valtakunnassa 8,7 prosenttia. Kevään ja alkukesän tietojen perusteella vauhti kiihtyy entisestään.

Hintataso nousee näillä näkymin liki kymmenen prosenttia tänä vuonna, yhtiö ennustaa.

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla hintatason nousu ei ole ollut yhtä näkyvää, mutta nousua kuitenkin on.

Markkinatason muutos Pohjois-Pohjanmaalla pois lukien Taivalkoski, Pudasjärvi ja Kuusamo on ollut Suomen Sijoitusmetsät Oy:n mukaan tammi-kesäkuussa 5,4 prosenttia. Julkisia metsäkiinteistökauppoja tehtiin samana aikana 153.

Vuonna 2020 Pohjois-Pohjanmaalla tehtiin 365 julkisen myynnin metsäkiinteistökauppaa, mikä on hieman enemmän kuin vuosina 2017–2020 keskimäärin.

Viime vuonna hintataso koko maan osalta nousi yli seitsemän prosenttia.

– Kohonnut hintataso ei ole mitenkään erityisen selvästi lisännyt tarjontaa, vaikka yksittäisissä tapauksissa näin varmasti onkin. Nämä tapaukset painottunevat metsänomistajiin, joille metsä on ollut sijoitus ja jotka ovat hankkineet metsänsä ostamalla. Kun hintataso nousee näin nopeasti, ostajan on arvioitava erityisen tarkasti tilan hankintahintaa, jotta ostolle on taloudelliset perusteet, Venho sanoo.