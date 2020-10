Metsäteollisuus ravistuttaa työmarkkinoita, eivätkä putoilevat hedelmät välttämättä ole mätiä

Metsäteollisuus ry pudotti suomalaisille työmarkkinoille torstaina pommin, jota harva osasi odottaa. Ilmoittaessaan irrottautuvansa työehtosopimuksista järjestö päätti heti sotien jälkeen suomalaisessa työelämässä alkaneen keskitettyjen ja yleissitovien työehtoneuvottelujen ja -sopimusten perinteen.

Koska kyse on yhdestä Suomen merkittävimmästä työnantajajärjestöstä, on hyvin mahdollista, että ainakin osa muista työnantajista seuraa esimerkkiä eikä Metsäteollisuuden irtiotto jää yksittäistapaukseksi. Sellaisenakin se on painava: metsäteollisuus työllistää suoraan noin 42 000 henkilöä, ja jäsenyrityksiä Metsäteollisuus ry:llä on 77. Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin viidennes ja sen tuotannon bruttoarvo yli 20 miljardia euroa vuodessa.