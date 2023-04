Metsäteollisuutta on syystä kutsuttu Suomen talouden tukijalaksi. Toimiala on luonut maahan valtavan määrän hyvinvointia ja vaurautta, ja luo edelleen.

Toimialan peruspiirteisiin on kuitenkin aina kuulunut alaa ravisteleva suhdannevaihtelu. Keväällä 2023 ollaan tilanteessa, jossa sykli on taas kääntynyt: huippusuhdanne on jäänyt taakse, ja edessä on laihempia kuukausia tai vuosia.