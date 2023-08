Sepelkyyhkyn metsästys alkoi tänään torstaina. Sepelkyyhkysaalis on pitkään ollut tasaisessa kasvussa ja on Suomen runsaslukuisin saalislaji. Sepelkyyhkysaalis on viime vuosina noussut yli 300 000 lintuun vuodessa.

Suurimmat kyyhkysaaliit saadaan Etelä- ja Länsi-Suomessa, kerrotaan Riistakeskuksen tiedotteessa.