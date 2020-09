Poliisin välittämä kuva kadonneesta Teemu Niirasesta.

Metsästämään lähtenyttä miestä etsitään Siikalatvalla Ylipään alueella. Poliisi kertoo tiedotteessa, että 77-vuotias Teemu Niiranen katosi keskiviikkoaamuna.

Kadonnut on 170 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on yllään vihreät metsästysvaatteet. Mies on ollut liikkeellä naisten harmaalla polkupyörällä.

Akuutit havainnot kadonneesta voi ilmoittaa hätäkeskukseen 112 ja vihjetiedot vanhemmista havainnoista poliisin vihjenumeroon 0295 416 194.