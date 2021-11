Viime kesäkuussa varsinkin Koillismaalla riehuneen Paula-myrskyn hakkuiden määrä on jo ylittänyt Osara-aukeiden hakkuumäärän.



Metsänhoitoyhdistys Koillismaan mukaan Paula-myrskyn puunkorjuussa on vajaassa puolessa vuodessa on korjattu yhtä paljon puuta kuin Osara-aukeiden hakkuissa reilun 15 vuoden aikana.

Osaran aukeat ovat Pudasjärven ja Posion kuntien alueella sijaitsevia avohakkuualoja, joita pidettiin aikoinaan Euroopan suurimpina. Alueen hakkuut alkoivat 1940-luvulla

Nyt Paula-myrskyn runtelemia puita on hakattu yli 130 moton eli hakkuukoneen työpanoksella. Heinä-syyskuussa hakkuita rajoitti eniten sahojen vastaanottokapasiteetti.

Metsänhoitoyhdistyksen mukaan on selvää, ettei kaikkia kesä- ja kelirikkokohteita saada korjattua tämän vuoden puolella.

Ensi keväänä pystytään vielä muutama viikko hakkaamaan sahapuuta, mutta ensi kesänä myös sahapuut menevät todennäköisesti kuitu- ja energiapuuksi.