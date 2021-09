Loppulan tila. Arkistokuva. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulun Sanginjoella sijaitsevan Loppulan tilan yhteyteen rakennetaan parkkipaikka. Työt alkavat tällä viikolla ja valmista on määrä olla Lokakuun loppuun mennessä. Töiden ensimmäisinä päivinä Korpiselän tien liikennettä rajoitetaan puiden kaatamisen vuoksi.

Metsähallituksen tiedotteessa todetaan, että parkkipaikka palvelee sekä Loppulan tilalla järjestettävää toimintaa että alueen retkeilijöitä. Uusi parkkipaikka on noin 1200 neliömetrin suuruinen ja tilaa on noin 35 henkilöautolle sekä linja-autolle. Rakennustöiden ensimmäisinä päivinä Korpiseläntie on ajoittain poikki.

– Loppulan piha-alue on pieni, eikä sitä ole suunniteltu parkkipaikaksi. Pihalle pysäköiminen voi aiheuttaa vaaratilanteita, sanoo erikoissuunnittelija Ulla Matturi Metsähallituksen Luontopalveluista.

– Loppula on Sanginjoen keskiössä, se on päätien varrella ja monen tapahtuman pääpaikka, joten on luonnollista, että sen yhteydessä on pysäköintialue.

Loppulan tilasta vastaava Loppulan ystävät ry etsii tilalle parhaillaan yrittäjää.

– Loppulan yritystoiminnan kannalta pysäköintitila on suorastaan menestymisen ehto. Nykyinen tilanne on aivan kestämätön, mutta jatkossa paikalle voi tulla vaikka linja-autollinen porukkaa, kommentoi Ari-Pekka Auvinen Loppulan ystävät ry:stä.

– Ajatuksena on, että ajan myötä Loppulasta muodostuisi Sanginjoen sydän, ja pysäköintialue lisää kannattavan liiketoiminnan mahdollisuutta.

Loppulan tilalle on suunnitelmissa tuoda talveksi väliaikainen huussi. Pysyvää esteetöntä vessaa suunnitellaan alueelle myöhemmin.

Metsähallituksen Luontopalvelut laatii parhaillaan pitkän tähtäimen suunnitelmaa Sanginjoen alueen kehittämisestä. Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Sanginjoen luonnonsuojelualue siirtyi alkuvuonna valtion omistukseen ja Metsähallituksen Luontopalvelujen hoitoon.