Hailuoto

Jäkälikköalue on erittäin kulutusherkkää ja moottoriajoneuvojen jäljet syntyvät maastoon helposti ja vahingoittavat herkkiä luontotyyppejä. Kuva: Metsähallitus / Noora kaaretkoski

Suojeluun varatuilla alueilla Hailuodossa on ajettu luvatta moottoriajoneuvoilla, mönkijällä ja enduropyörillä.

Aluetta hallinnoiva Metsähallitus muistuttaa tiedotteessaan, että maastoliikenne vaatii aina maanomistajan luvan. Lumettoman ajan maastoliikenne on pääsääntöisesti kiellettyä herkän luonnon kulumisen vuoksi, sillä jäljet näkyvät jopa vuosikymmenien ajan.

Metsähallituksen tiedotteessa todetaan, että yksikin ajo herkällä luontotyypillä jättää jäljet maastoon ja houkuttelee paikalle lisää ajajia. Ajoura maastossa ei automaattisesti tarkoita, että siellä saisi ajaa ilman lupaa. Mikäli luvattomalla maastoliikenteellä aiheutetaan vahinkoa, kulut tulevat aiheuttajalle maksettavaksi.

– Jälkiä luvattomasta maastoajosta löytyi elokuussa Hailuodon Hannuksenlammen ympäristöstä, Natura 2000 -verkostoon kuuluvalta alueelta. Jäkälikköalue, jolla on ajettu, on erittäin kulutusherkkää ja moottoriajoneuvojen jäljet syntyvät maastoon helposti ja vahingoittavat herkkiä dyyniluontotyyppejä. Alueella on havaittavissa myös vanhempia merkkejä luvattomasta ajosta maastossa, näiden tuoreiden havaintojen lisäksi, maankäytön erityisasiantuntija Elina Odé Metsähallituksesta kertoo tiedotteessa.

Myös Hailuodon kunnan ylläpitämällä, osittain valtion maalla kulkevalla reitillä oli ajeltu. Reitti sijaitsee samalla alueella kosteammassa ympäristössä. Kuva: Metsähallitus / Noora Kaaretkoski

Lisäksi jälkiä on löydetty Hailuodon kunnan ylläpitämältä, osittain valtion maalla kulkevalta retkeilyreitiltä, joka sijaitsee samalla alueella. Reitti on päällystetty hakkeella. Mönkijä ja enduropyörä on jättänyt syvät urat reitille ja ajo on vahingoittanut reittiä.

Metsähallitus on välittänyt tiedot luvattomasta ajosta maastoliikennettä valvoville viranomaisille.