Kultalan riippusilta Hammastunturin erämaa-alueella on pois käytöstä heinäkuun loppuun saakka. Kuva: Nina Pehkonen

Seitsemän Pohjois-Lapin retkikohteiden siltaa kunnostetaan kesän aikana. Metsähallituksen Luontopalvelut kunnostaa Utsjoella Pulmangin sillan, Hammastunturin erämaa-alueen Sotajoen sillan, Luttojoen sillan Urho Kekkosen kansallispuistossa ja kolme siltaa Näätämössä: Näätämöjoen ylittävän Kallokosken, Kallojoen sillan ja Opukasjärven sillan.

Siltojen korjaukset estävät jokien ylittämisen ainoastaan korkeintaan lyhyen hetken verran.

Sen sijaan Kultalan riippusilta Hammastunturin erämaa-alueella on yhä suljettuna talven lumivaurioiden jäljiltä. Lumi vaurioitti Ivalojoen ylittävän sillan rakenteita, ja korjausta päästiin jatkamaan vasta nyt, kun vedenpinta on laskenut riittävän alas. Korjaamisen arvioidaan kestävän heinäkuun ajan. Korjauksen aikana siltaa ei pääse ylittämään, ja lähin ylityspaikka on Kutturassa.

Metsähallitus suosittelee retkeilijöitä suunnittelemaan reittinsä sillan korjaamisen aikana niin, etteivät ne suuntaudu Kultalan riippusillalle.

Kultalan sillan korjauksen valmistumisesta Metsähallitus tiedottaa Luontoon.fi-verkkopalvelussa.