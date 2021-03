Kelkkailu-urien rakenteita on kunnostettavana satoja kilometrejä. Kuva: Martta Oinas-Panuma

Metsähallitus on aloittanut hoitamiensa moottorikelkkailu-urien kunnostuksen Itä- ja Pohjois-Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kunnostuksen mahdollistaa eduskunnan myöntämä 1,3 miljoonan euron erillisrahoitus.

Metsähallituksen mukaan kunnostus jatkuu vielä ensi vuonna, mutta kelkkailu-urat ovat paremmassa kunnossa jo ensi talvena. Etenkin sillat ja reittimerkinnät vaativat kunnostusta.

Metsähallitus painottaa, että erityisesti siltoja ylittäessä täytyy olla varovainen. Jotkut sillat ovat romahtaneet, joten niiden kohdalla kelkkailijan on etsittävä turvallinen puron tai joen ylityspaikka.

Kelkkailu-urien rakenteita on kunnostettavana satoja kilometrejä. Silta- ja uramerkintämateriaaleja ajetaan parhaillaan eri puolille maastoa. Materiaalit on vietävä urien lähelle varastoon, joten niidenkin suhteen kelkkailijoiden on oltava tarkkana.