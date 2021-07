Metsähallitus esittelee retkietikettiä Oulangan kansallispuistossa torstaina 15. heinäkuuta. Kuvituskuva. Kuva: Jonna Kalliomäki / Metsähallitus

Kuusamossa Oulangan kansallispuistossa vietetään torstaina 15. heinäkuuta Retkietiketti tutuksi -päivää. Päivän aikana Metsähallituksen henkilökunta tekee kävijöille tutuksi kansallispuiston järjestyssääntöjä ja retkietikettiä.

Teemapäivän järjestämisen taustalla on korona-ajan herättämä retkeilybuumi, joka on lisännyt jo valmiiksi suositun Oulangan kansallispuiston kävijämääriä entisestään. Metsähallituksen mukaan suurin osa Oulangan vierailijoista kunnioittaa luontoa ja yhteisiä pelisääntöjä, mutta myös ongelmia esiintyy. Retkietikettiin on tiivistetty tärkeimmät säännöt suojelualueilla retkeiltäessä.

– Oulangalla on rikas kasvilajisto, ja valokuvatessa täytyy varoa, ettei tallaa kasveja. Roskat tulisi viedä mukanaan, mutta niitä jätetään taukopaikoille ja tuhka-astioihin. On myös tärkeää muistaa, että metsäpalovaroituksen aikana tulen saa tehdä vain hormillisiin tulipaikkoihin ja tupien kamiinoihin, asiakaspalvelupäällikkö Airi Kallunki kommentoi Metsähallituksen tiedotteessa.

Metsähallitus huomauttaa Oulankaan suuntaavia retkeilijöitä varautumaan, että kansallispuiston parkki- ja taukopaikoilla on ruuhkaa ja riippusilloille voi joutua turvallisuussyistä jonottamaan vuoroaan. Suositun Pienen Karhunkierroksen sijaan väljempiä reittejä voi löytää esimerkiksi Kanjonin kurkkaukselta tai Ristikalliolta.

– Jos retkeilyajankohdan voi valita, suosittelemme tulemaan Oulangalle varhain aamulla, myöhään illalla tai jopa yöllä. Silloin on paljon rauhallisempaa. Valoahan täällä riittää, Kallunki vinkkaa.