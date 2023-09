Kuva: Mikko Halvari / Arkistokuva

Metsähallitus tekee parhaillaan puuntaimien syysistutuksia Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Metsähallituksen syysistutukset alkoivat elokuun puolivälissä ja kestävät syyskuun puoliväliin. Syysistutusten taustalla on resurssien tasaaminen. Valtaosa taimista istutetaan keväällä, mutta koko istutusurakkaan ei silloin riitä työvoimaa.

Pohjanmaa-Kainuun alueella istutetaan tänä vuonna noin 8,5 miljoonaa puuntainta, joista syksyllä maahan pääsee viidennes eli noin 1,7 miljoonaa tainta.

Tämän vuoden taimimäärä on tavanomaista suurempi, sillä Paula-myrskyn kaatamat metsät Koillismaalla ja Ylä-Kainuussa ovat nyt avohakkuualojen tapauksessa myös istutusten kohteena.

– Viime vuonna tehtiin myrskyn takia poikkeuksellisen paljon maanmuokkauksia ja iso osa siitä alasta istutetaan tämän kesän ja syksyn aikana. Taimia istutetaan pari miljoonaa enemmän kuin tavallisesti. Paula-myrskyn viljelyrästit saadaan tänä vuonna hoidettua loppuun, kertoo metsänhoitopäällikkö Tarmo Myllymäki Metsähallituksen tiedotteessa.

Istutettavat taimet ovat mäntyjä ja kuusia. Männyn osuus on selkeästi suurempi. Luonnon monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että monikäyttömetsissä on myös lehtipuuta, mutta sitä saadaan Pohjanmaa-Kainuun alueen metsissä luontaisesti.

Puulajivaihtelua Pohjanmaa-Kainuun alueella lisätään nykyisellään myös kuusen ja männyn sekaviljelyin, joita voidaan uudistetun ohjeistuksen mukaisesti perustaa valtion monikäyttömetsiin silloin, kun uudistamiskohteen kasvupaikka on riittävän viljava kuusen kasvattamiseen.