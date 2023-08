Rovaniemellä metsään eksyneen marjastajan etsintä päättyi onnellisesti Rovaniemellä.

Poliisi sai tiistaina 15. elokuuta ilmoituksen eksyneestä marjastajasta Rovaniemellä. Marjastajat olivat lähteneet aamulla marjaan. Muutaman tunnin poimimisen jälkeen yksi marjastaja ei enää löytänytkään autolle takaisin.

Poliisin ja Lapin rajavartiolaitoksen yhteistoiminnalla kadonnut marjastaja löydettiin juuri ennen pimeän tuloa väsyneenä, mutta hyvävointisena.

Kadonnutta etsittiin maastosta muun muassa poliisikoirilla, miehittämättömällä ilma-aluksella ja Rajavartiolaitoksen helikopterilla.

Poliisi muistuttaa maastossa liikkuja, että lyhyellekin reissulle on hyvä varmistaa, että puhelimen akussa on virtaa, mukana on nestettä ja syötävää sekä tulentekovälineet. Myös kirkkaan väriset vaatteet auttavat etsijöitä, jos eksyy.