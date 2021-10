Metsäneuvos Marja Kokkosen mukaan Suomen on oltava tarkkana EU:n metsästrategian täytäntöönpanon kanssa. -Suomen on jatkossakin saatava päättää metsiensä käytöstä. Kuvassa Kokkonen on Helsingissä Ritarihuoneen edessä olevassa puistossa.

Kuva: Mauri Ratilainen