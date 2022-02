Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo, että Kemin biotuotetehtaan rakentamiskustannusten nousu pysytytään hoitamaan kassavirralla. Kuva: Jouni Porsanger

Metsä Fibren Kemiin rakenteilla olevan biotuotetehtaan kustannusarvio on kasvanut investointipäätöksen jälkeen noin 250 miljoonalla eurolla 1,85 miljardiin euroon. Eniten arvion nousuun on vaikuttanut pääjohtaja Ilkka Hämälän mukaan rakennusmateriaalien kallistuminen. Materiaaleista etenkin ruostumattoman teräksen ja muiden metallien hinnan nousulla on ollut suurin kustannuksia noustava vaikutus. Hämälän mukaan yhtiö pysyy kuitenkin hoitamaan kassavirrallansa Kemin hankkeen kustannusten nousun.

– Metsä Fibren kassavirta on ollut paljon vahvempi, kuin investointipäätöstä tehdessä suunnittelimme, joten kallistuminen ei ole johtanut mihinkään lisäjärjestelyihin hankkeen rahoituksen suhteen. Metsä Fibre pysyy hoitamaan ennustetun lisäkustannuksen kassavirrallansa.