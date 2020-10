Ettan päävalmentaja Olli Kuoksan mukaan hänellä on käsissään hyökkäysvoimaisempi joukkue kuin koskaan aiemmin. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Tiistaina puhtaan 3-0 voiton Lakkapäästä napannut Etta pääsi tällä viikolla vihdoin kiinni Mestaruusliigan arkeen. Ensimmäinen kahden pelin viikko huipentuu perjantain Savo Volley -otteluun, joka on samalla hyvä testi kotijoukkueelle.

Savo Volley on marssinut alkukauden voitosta voittoon häviämättä erääkään.

– Aika kova nippuhan se on. Heillä on Mestaruusliigan paras materiaali ja he onnistuvat myös ulkomaalaishankinnoissaan. Joukkue on täynnä maajoukkuetason pelaajia, Ettan päävalmentaja Olli Kuoksa kertoo.

Savolainen tähtisikermä onkin mielenkiintoinen mittari kotijoukkueelle, joka pääsee vihdoin pelaamaan jatkuvan harjoittelun sijaan.

Kuoksan mukaan peleistä saatava data on ensiarvoisen tärkeää, sillä hyvät ja huonot asiat eivät näy harjoituksissa samalla tavalla kuin pelitilanteissa. Hän on painottanut joukkueelleen ensimmäisen ja toisen kosketuksen tärkeyttä, sillä hänen mukaansa ne määrittävät liigassa pelien lopputuloksia.

Oululaisjoukkue palasi voittojen tielle tiistaina dominoivan esityksen jälkeen. Kuoksa kommentoi pelin jälkeen, että hänellä on käsissään oman aikansa hyökkäysvoimaisin joukkue. Päävalmentaja uskoo, että savolainen tähtisikermä on kaadettavissa muistuttaen joukkueelleen, että "samaa leipää ne nekin syövät".

– Meillä ei voisi olla paremmat lähtökohdat tulevaan otteluun. Pääsemme vihdoin kiinni arkeen, Kuoksa makustelee.

Kaleva näyttää Etta-Savo Volley -ottelun suorana tilaajilleen. Ottelun pääsee näkemään myös euron tutustumistilausmaksua vastaan.

Suora lähetys Urheilutalolta käynnistyy kello 17.45.