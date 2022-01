Sijoituskirjailija Merja Mähkä on käyttänyt kaiken vapaa-aikansa ja viime aikoina myös työaikansa sijoittamisen opiskeluun. Sijoittaminen on helppoa, mutta perusasiat kannattaa opetella. Nuorille sijoittaminen on yksi tapa osoittaa yhteiskunnallista aktiivisuutta.

Kuva: Mauri Ratilainen