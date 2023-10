Upinniemen varuskunnan portilla lukee isossa taulussa, että varuskunnan turvallisuustaso on tasolla B eli sotilaskielellä tasolla bravo. Kyseessä on normaaliaikojen valmiustaso, jota on jonkin verran tehostettu perustasosta.

Valtioneuvosto tiedotti tiistaina, että Suomenlahden alittavan kaasuputken vauriossa epäillään rikosta. Keskusrikospoliisi mukaan sen epäillään olevan törkeä tuhotyö.

Samassa tilaisuudessa läsnä oli puolustusvoimien valmiuspäällikkö, lippueamiraali Janne Huusko. Hän toimi aiemmin Upinniemessä majaansa pitävän Rannikkoprikaatin komentajana.

Huusko kieltäytyi kommentoimasta operatiivisia asioita tiistaina. Hän kertoi kuitenkin, että puolustusvoimien turvallisuustaso on edelleen tasolla "bravo". Bravo on sotilaskieltä ja tarkoittaa B-kirjainta. Puolustusvoimien valmiustaso on ollut tällä tasolla Ukrainan sodan alkamisesta alkaen.

Lännen Media kävi keskiviikkona keskipäivän aikaan varmentamassa puolustusvoimien puheet turvallisuustasosta käymällä merivoimien Upinniemen tukikohdan portilla.

Siellä on taulu, johon turvallisuustaso on kirjattu. Taulussa luki, että valmiustaso on tasolla "bravo", joten valmiudessa ei ollut keskiviikkona tapahtunut muutosta Huuskon puheiden jälkeen.

Portilla oli muutoin varsin rauhallista ja toiminta näytti normaalilta, mutta portista kulki melko paljon raskasta siviilikuorma-autoliikennettä.