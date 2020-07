Taitaa lohi nousta, arvelee kuvan ottanut lukija. Kuva: Lukija

Oulun Merijalinrannassa on riittänyt hyörinää ilta-aikaan viime päivinä, lohi on nousussa ja syönnillään.

– Ranta on ollut mustanaan ihmisiä kalastamassa, vedessä on riittänyt soutajia. Lisäksi pyörätiellä on tulvinut porukkaa katsomassa, kertoo oululainen pitkän linjan kalatietäjä Ahti Sipola.