Suomen sinilevätilanne on jatkunut rauhallisena sekä sisävesillä että merialueilla, tiedottaa Suomen ympäristökeskus Syke.

Tuulinen ja pilvinen sää on kuluvalla viikolla hillinnyt leväesiintymiä, ja epävakaan sään jatkuessa sinilevien pintakukintojen runsastumisen todennäköisyys säilyy pienenä.

Syken mukaan etenkin järvillä sinilevää on havaittu tavanomaista vähemmän. Hieman levää on havaittu 14 valtakunnallisen leväseurannan järvihavaintopaikalla, ja runsaasti sinilevää on havaittu vain neljällä järvihavaintopaikalla.

Kansalaisilta on saatu yhteensä 41 havaintoa, joista vain yhdeksässä on havaittu sinilevää.

”Tällä hetkellä sinilevää on havaittu järvillä vähemmän kuin tyypillisesti tässä vaiheessa kesää. Vain muutamalla eteläisen Suomen järvellä on havaittu runsaasti sinilevää”, toteaa Syken korkeakouluharjoittelija Jere Laine tiedotteessa.

Merissäkin vain vähän levää

Myös merialueiden levätilanne on Syken mukaan varsin maltillinen.

Tuulinen sää on pitänyt sinilevät sekoittuneena vesipatsaaseen, ja pilvinen sää on osaltaan hillinnyt leväesiintymiä. Satelliittihavainnoissa on näkynyt pieniä leväesiintymiä Suomenlahden selkävesillä, muutoin pilvinen sää on haitannut havaintojen tekemistä.

Tällä viikolla Pohjanlahden rannikolla, Ahvenanmaalla, Saaristomeren ulommissa osissa sekä Suomenlahden rannikkoalueilla tehdyistä havainnoista suuri osa on ollut levättömiä.

Hieman levää -havaintoja on tehty yksi Rauman edustalta, useampia Turun saaristossa, muutama havainto Helsingin edustalta sekä muutamia Porvoon ja Loviisan edustalta. Myös Haminan edustan rannikolta sekä avomerialueelta on tehty kaksi hieman levää -havaintoa.

Runsaasti levää -havaintoja on tehty yksi Turun saaristosta sekä yksi Uudenkaupungin edustalta.

”Viime viikon tapaan leväesiintymistä ei merialueilla ole ollut kovin montaa havaintoa. Kovat tuulet ovat pitäneet levät sekoittuneena vesipatsaaseen, eivätkä säät muutenkaan ole olleet järin suotuisia sinilevien kasvulle. Levähavaintoja on ollut enemmän sisäsaaristossa hieman suojaisammilla alueilla, missä vesi ei ole pysynyt sekoittuneena”, kertoo Syken tutkija Kaisa Kraft tiedotteessa.

Ilmoita levähavaintosi verkossa

Syken ylläpitämässä Järvi-meriwikissä jokaisella on mahdollisuus perustaa oma havaintopaikka ja tallentaa sille levähavaintoja sekä järviltä että rannikkoalueilta.

Järvi-meriwikistä löytyy ohjeet sinilevähavainnon tekemiseen. Myös yksittäisiä havaintoja voi lähettää eri vesistöillä liikkuessaan.

Havainnot voi toimittaa Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä, tiedotteessa muistutetaan.

Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota tuotetaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Palvelusta löytyvät perustiedot kaikista yli hehtaarin kokoisista järvistä ja Itämeren eri alueista. Käyttäjät voivat jakaa palvelussa muun muassa valokuvia ja muita havaintoja.

Tänä kesänä lanseerataan myös Itämeri.fi-palvelun Levähavainnot-verkkosivu. Sivulla esitettävä sinileväkartta yhdistää samaan näkymään Järvi-meriwikiin ilmoitetut sinilevähavainnot, Helsingin kaupungin uimarantojen sinilevähavainnot sekä Syken satelliittitulkintoihin perustuvat sinilevähavainnot viimeisten kolmen päivän ajalta.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Näin tunnistat sinilevän Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja, jotka kasautuvat rantaveteen. Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.