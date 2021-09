Kuvituskuvaa lohesta. Kuva: Iines Jakovlev

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on julkaissut neuvonannon Itämeren lohenkalastuksesta. Se suosittele lohen avomeripyynnin kieltämistä kokonaan ensi vuodeksi. Neuvonanto toimii pohjana ensi kuussa käytäville neuvotteluille Itämeren kalastuskiintiöistä.

Itämeren alueella on noin 30 keskenään erilaista luonnonvaraista lohikantaa, jotka kestävät kalastusta hyvin eri tavalla. Merikalastukseen on määritelty vain kuitenkin kaksi kalastuskiintiötä: yksi Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden alueelle, toinen Suomenlahdelle.

– Lohen kalastusta on rajoitettu viime vuosina kiitettävästi. Keskeinen ongelma kuitenkin on, että kiintiöpäätöksissä on määritelty saaliiksi saatavien kalojen määrä, mutta ei sitä, missä ja miten saa kalastaa, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo.

WWF:n tiedotteen mukaan avomerikalastuksessa saaliiksi joutuu kaloja myös heikoimmista lohikannoista. ICES:n neuvonannon mukaan lohenkalastuksen jatkaminen viime vuosien tapaan voi johtaa joidenkin lohikantojen häviämiseen.

– Nykyinen kiintiösäätely on mahdollistanut vahvimpien lohikantojen elpymisen, mutta eteläisten pienten lohikantojen tila on jopa heikentynyt viime vuosina. On olennaista, että kalastus pyritään kohdistamaan vahvimpiin lohikantoihin ja heikommille annetaan mahdollisuus elpyä, Ovaska sanoo.

Kalastuspolitiikan rakenteista johtuen avomeripyyntiin on ollut vaikeaa puuttua, vaikka sen ongelmista on tiedetty jo pitkään. Suomi ja Ruotsi ovat lopettaneet lohen avomerikalastuksen jo kymmenkunta vuotta sitten ja panostavat huomattavasti lohikantojen tutkimukseen, seurantaan ja hoitoon.

– Neuvonannon noudattamisen pitäisi olla Suomelle itsestäänselvyys. Sen sijaan eteläisellä Itämerellä kalastavat maat tulevat varmasti vastustamaan esitystä voimakkaasti.

– Meidän on syytä käyttää leveitä hartioitamme lohikantoja koskevissa päätöksissä ja tukea voimakkaasti tieteellistä neuvonantoa haitallisen avomerikalastuksen lopettamiseksi, Ovaska vetoaa.

Neuvonannon mukaan lohenkalastus voisi jatkua Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikoilla kiintiösäätelyn puitteissa.

WWF kuitenkin muistuttaa, että myös Suomen ja Ruotsin rannikolla on heikkoja lohikantoja. Lohikantoja yritetään palauttaa jokiin, joiden alkuperäinen kanta on hävinnyt pääosin vesivoimarakentamisen seurauksena.