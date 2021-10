Merenkulkijoita edustavien liittojen mukaan kansainväliset meriliikenteen päästötavoitteet ovat lisänneet jäänmurtamisen tarvetta. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Merenkulkijoita edustavat Suomen Konepäällystöliitto, Laivanpäällystöliitto ja Merimies-Unioni ovat huolissaan Euroopan unionin käsittelyssä olevan ilmastopaketti Fit for 55:n vaikutuksista Suomen talvimerenkululle ja teollisuudelle. Liittojen kannanoton mukaan ilmastopaketin vaatimukset voivat johtaa teollisuuden kärsimiseen sekä kuljetusten siirtymiseen Venäjälle tai Ruotsiin.

Euroopan komission kesällä 2021 julkistaman säädösehdotuspaketti Fit for 55:n tavoitteena on vähentää unionin kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Yksi Fit for 55 -paketin esitys on ulottaa merenkulku osaksi päästökauppaa.