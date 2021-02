Oulu

Perheellämme on talviverkot merellä Oulunsalon edustalla. Saalis ei vielä ole ollut kummoinen, mutta viikoittaiset pari kala-ateriaa sieltä on saatu. Itse olen verkoilla lähinnä seurana ja mies on se, joka homman hallitsee.

Työnjako on sama kuin kesällä, jolloin minä käytän veneen moottoria ja mies kokee verkkoja – ja perherauhan nimissä yrittää samalla olla liikaa minua opastamatta. Luulen, että moni kalastamista harrastava pariskunta tietää tarkalleen, mitä tarkoitan.