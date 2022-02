Virpiniemen merivartioasemalta lähdetään pelastus- ja etsintätehtäville olosuhteiden mukaan esimerkiksi moottorikelkalla tai takana näkyvällä ilmatyynyaluksella. Kuva: Jarmo Kontiainen

Jäällä liikkumisen kausi alkaa olla vilkkaimmillaan, kun keskitalven kirkkaat pakkaspäivät vetävät runsaasti liikkujia meren jäälle.

Virpiniemen merivartioaseman varapäällikkö, luutnantti Antti Jutila kertoo, että kuluva talvi on ollut jäätilanteeltaan Oulun seudulla varsin tavallinen. Talvella on ollut useita pitkiä pakkasjaksoja ja jään paksuus on tällä hetkellä noin puoli metriä. Ilmatieteen laitoksen jääkartat kertovat samaa: jään paksuus on Perämerellä pitkälti 20–45 senttiä tai 25–55 senttiä. Aavalla merellä on kuitenkin syytä pitää silmänsä auki, sillä jäällä liikkuessa vastaan voi tulla joitakin pahimmillaan kohtalokkaita vaaranpaikkoja. Eritoten moottorikelkalla liikkuessa vauhtia on huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi hiihtäjällä tai jalankulkijalla, jolloin onnettomuusriski on suurempi ja aikaa havainnointiin vähemmän.