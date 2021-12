Oulu

Näyttävä ilotulitus jää pitämättä merenjäällä Oulussa. Tilatut raketit palautetaan.

Herukan edustalle merenjäälle puuhattu näyttävä uudenvuoden aaton ilotulitus on peruttu. Taustalla on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston keskiviikkona tekemä päätös. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi AVI on kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet loppuvuoden ajaksi.

– Arvaa harmittaako. Kaikki on peruttu. Tätä on odottanut koko Oulu, ilotulitusta puuhannut oululainen pyroteknikko Jarkko Varpainen puuskahtaa.

Hän ja muut puuhaihmiset ehtivät tehdä tapahtuman eteen paljon. Tavoitteena oli saada aikaan kaupungin komein ilotulitus. Ideana oli, että yksityiset ihmiset ja yritykset saivat osallistua ostamalla palasen ilotulitusta haluamallaan summalla. Rahaa kertyi melkoinen potti.

– 3 500 euron edestä oli tilattu ilotulitteita Ne tulivat Ouluun eilen, Varpainen toteaa.

Eli samana päivänä kuin AVI asetti kieltonsa.

Jarkko Varpainen, Kimmo Suorsa ja Jaana Hirvonen meren rannassa joulukuun alussa suunnittelemassa näyttävää ilotulitusta. Kuva: Pekka Kallasaari/Arkisto

Ammattimaisilla tuotteilla järjestettävälle ilotulitukselle piti hakea luvat. Ilotulituksen suunnitteluun kului monta päivää. Nyt ilotulitteet päätyvät palautuksena takaisin Suomen Ilotulitus Oy:lle.

Varpainen touhusi ison ilotulituksen ensimmäistä kertaa vuosi sitten. Silloin sitä oli katsomassa satoja ihmisiä.

Taskisenrannan ilotulituksesta oli juttu Forum24-lehdessä myös aiemmin tässä kuussa. Voit lukea jutun täältä:

