Nallikari nousi esille yhtenä kaupungin tärkeimmistä merellisistä alueista Oulun kaupungin tekemässä merellisyyskyselyssä. Kuva: Matti Räty

Ranta-Toppilan ja Hietasaaren välinen alue, Nallikari, Martinniemi ja Virpiniemi ovat oululaisille tärkeimpiä merellisiä paikkoja, selviää Oulun kaupungin kaupunkilaisille tekemässä kyselyssä. Oulun kaupungin Merikaupunki Oulu -kyselyyn vastasi yli tuhat ihmistä.

Kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden mukaan vahvisti käsitystä, että merellisyys aiheena kiinnostaa Oulussa, mutta näkyy tällä hetkellä heikosti. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut kertoo tiedotteessaan, että asukkaat haluaisivat merellisyyden näkyvän tulevaisuudessa nykyistä vahvemmin.

Kaupunkilaisille tärkeinä merellisinä paikkoina nousivat kyselyssä myös Kiviniemi, Herukan ja Pateniemen rantareitit, Letonniemi ja Varjakan saari. Veneilijät pitivät tärkeinä muun muassa Kattilankallaa, Maijanlettoa ja Kropsua, joka on suosittu retkeilykohde myös talvella.

Eniten muutosta nykytilaan toivottiin Varjakan sekä Toppilan ja Pateniemen ranta-alueille.

Kyselyyn vastanneet toivoivat merellisten alueiden kehittämistä muun muassa virkistysreiteillä ja näkymien avaamisella merelle, satamien kehittämisellä sekä palveluilla ja tapahtumilla.

Rakentamista ja toimintoja toivottiin erityisesti Toppilan ja Pateniemen ranta-alueille sekä Virpiniemeen ja Kiviniemeen, kun taas Liminganlahden ja Kellon saariston haluttiin pysyvän jatkossakin luonnonmukaisina alueina.

Oulun kaupunki suunnitteleekin kehittävänsä uudesta Ranta-Toppilan vierasvenesatamasta 300 venepaikan elämyskeskuksen. Venesataman alueelle on suunniteltu muun muassa saunaa, talviuintipaikkaa ja vesiliikuntakeskusta. Satama-alueelle on tarkoitus hakea toimijaa elokuusta 2020 lähtien. Alue on Oulun vanhin satamapaikka.