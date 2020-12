Sakhir

Formula ykkösten maailmanmestaruuden varmistanut brittikuljettaja Lewis Hamilton on antanut positiivisen koronatestinäytteen, kertoi hänen tallinsa Mercedes. Hamilton ei aja tämän viikonlopun Sakhirin gp:ssä.

Mercedes kertoo, että Hamilton testattiin viime viikolla kolme kertaa ja tulokset olivat negatiivisia. Maanantaiaamuna Hamiltonilla oli kuitenkin lieviä oireita ja samalla paljastui, että hän oli ollut viime viikolla kontaktissa koronatartunnan saaneen ihmisen kanssa. Testi osoitti Hamiltonin saaneen tartunnan, ja lisätesti varmisti asian.

Hamilton on eristyksissä ja voi lieviä oireita lukuun ottamatta hyvin. Sakhirin poissaolon myötä hän ei yllä sivuamaan F1:n yhden kauden voittoennätystä, joka on 13 ja Michael Schumacherin sekä Sebastian Vettelin nimissä. Hamilton on voittanut tämän kauden 15 kisasta 11. Sakhirin jälkeen ajetaan vielä Abu Dhabin gp ensi viikon sunnuntaina, ja mahdollista on, että Hamilton pääsee ajamaan kauden päätöskisassa.

Mercedes ilmoittaa myöhemmin, kuka ajaa Valtteri Bottaksen ohella tallin autoa Sakhirin gp:ssä. Mercedeksen virallinen varakuljettaja on Stoffel Vandoorne, ja tallissa on myös simulaattoriajaja Esteban Gutierrez. Tallin kuljettajamiehistöön kuuluu myös George Russell, mutta Russell ajaa tällä hetkellä Williams-tallissa.

Hamilton on kolmas F1-kuljettaja, jolla kisa jää tällä kaudella väliin koronatartunnan takia. Racing Pointin Sergio Perez oli sivussa Silverstonessa ja saman tallin Lance Stroll Nürburgringillä. Racing Pointin ratissa korvaajana hääri Nico Hülkenberg, joka lienee yksi mahdollinen valinta myös Mercedekselle.