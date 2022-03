Merab unelmoi paikasta ykköstanssijana Georgian kansallisensemblessä, harjoiteltuaan vuosia partnerinsa Maryn kanssa. Kuva: Cinema Mondo

And Then We Danced

Georgialaisissa perinnetansseissa jyllää machomeininki. Miehet iskevät korkoa lattiaan niin, että tupa tärisee. Naiset korostavat kainouttaan. Ruotsalainen Levan Akin laittoi georgialaiset juurensa peliin eläväisessä ja sydämeenkäyvässä rakkausdraamassa.

Nuori Merab on ikänsä haaveillut paikasta maan kansallisensemblessä. Elämä pääkaupunki Tbilisissä on päällisin puolin niukkaa, mutta Levan Gelbakhiani säteilee roolissa kilpaa auringon kanssa. Bachi Valishvili on ryhmän tulokas, taitava Irakli, jota Merab alkaa katsoa muutenkin kuin kilpailijanaan. And Then We Danced on periaatteessa tarina kaapista tulosta, mutta syvemmin on kyse vapaudesta, oikeudesta olla oma itsensä.