Demolition Man





Milanossa syntynyt Marco Brambilla on arvostettu nykytaiteilija, jonka videoteoksia ja tietokonegrafiikkaa on ollut esillä eri puolilla maailmaa, New Yorkin Modernin taiteen museosta alkaen. Demolition Man on jäänyt hänen ainoaksi koukkauksekseen pitkän fiktioelokuvan puolelle. Ei sitä järin taiteelliseksi voi ylistää, mutta toimintajännärin käänteissä välähtelee ajatusta.

Vaarallinen rikollinen herää syväjäädytyksestä vuonna 2032, jolloin ihmiskunta on hylännyt väkivallan.