Lastenneurologi Mia Westerholm-Ormio kertoo streptokokki A:n vaikutuksista Uuden lastensairaalan leikkihuoneessa. Äärimmäisen ikävä pandas-tauti on niin harvinainen ilmentymä, että Westerholm-Ormio on nähnyt uransa aikana vain yhden sitä sairastavan. Kuva: Mauri Ratilainen

Angiina eli nielutulehdus ja tulirokko ovat ehkä tunnetuimpia streptokokki A:n aiheuttamia bakteeritulehduksia. Tulirokko on myös ainoa antibioottihoitoa vaativa rokkotauti. Se voi tarttua lapsesta toiseen varsin helposti, mutta tartuttavuus päättyy noin kahden vuorokauden kuluttua antibioottihoidon aloittamisesta.

Ikävämpi ja aikuisille tyypillisempi streptokokki A:n aiheuttama sairaus on ruusu. Ruusua ei tule sekoittaa vyöruusuun, joka on vesirokkoviruksen aiheuttama. Ruusun tuntomerkki on laaja, vihaisenpunainen turvonnut alue, ja sairastuneen on syytä hakeutua nopeasti päivystykseen.