Ihon lisäksi silmät ovat herkät UV-säteilylle. Kuva: Vesa Joensuu

UV-säteilykausi, eli aika jolloin iho voi punehtua tai palaa auringossa, on käynnissä. Auringolta on syytä suojautua, kun UV-indeksin arvo on 3 tai sen yli. UV-indeksin ennusteen voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelusta.

UV-indeksin arvo 3 ylittyy koko maassa kesäisin noin kello 10–17.