Metalliyhtye Slow Fallin Lasse Launimaa (vas.) ja Juho Viinikanoja. Kuva: Ville Muikkula

Oululaisen metalliyhtye Slow Fallin jäsenillä on ollut kärsivällisyyttä vaativa vuosi: yhtyeen kesäkuun 9. päivä julkaistava uutuusalbumi Obsidian Waves on odottanut valmiina, mutta ennen sen julkaisua on edessä ollut suuri määrä mainostusta, sekä musiikkivideoiden kuvaamista. Kesäkuun 9. päivä julkaistavan albumin kohdalla yhtye on saanut taustalleen saksalaisen Out of Line Music levy-yhtiön.

Radio Kalevan Solistinkadun iltapäivässä vierailleet Slow Fallin kitaristi Juho Viinikanoja ja Lasse Launimaa kertoivat millaisilla mausteilla yhtyeen tuore albumi on valmistettu ja millaisilla odotuksilla yhtye odottaa heinäkuussa odottavaa keikkaa Qstockissa.

Toimittajana Ville Muikkula.