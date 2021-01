AC Oulun tuore hankinta Nikolas Saira väläytteli osaamistaan RoPSia vastaan ja iski ottelun avausmaalin. Kuva: Maiju Pohjanheimo

AC Oulu aloitti harjoituskautensa 2-0 voitolla RoPSista. Viikko sitten oululaiset saivat maistiaisen tulevasta, kun KuPS voitti liiganousijan kotihallissaan 2-0. Kolmanteen harjoitusotteluunsa AC Oulu saa vieraita Kokkolasta, kun vastaan asettuu KPV.

Päävalmentaja Jyrki Aholan mukaan lauantaisessa avauskokoonpanossa on jälleen tarjolla näytönpaikkoja.

– Joukkue tietää, että jokainen pelaaja saa talven aikana riittävästi mahdollisuuksia. KuPS-pelin avaukseen tulee varmasti aika paljonkin muutoksia.

Ottelu on molemmille joukkueille kenraaliharjoitus 6. helmikuuta alkavaa Suomen Cupia silmällä pitäen. Cupin pelit alkavat oululaisten osalta kotiottelulla SJK:ta vastaan. Lohkossa pelaa lisäksi Ilves ja KuPS.

– Suomen Cupin lohko on tosi kova. Mukana on Veikkausliigan mitalisuosikkeja ja se on meidän lähtökohdasta erinomainen asia. Meidän pitää kehittää pelaajamme liigavauhtiin ja liigatasolle.

AC Oulun liigaprojekti on kuukauden joukkueharjoittelun jälkeen vielä alkutekijöissään. Kahden harjoitusottelun jälkeen parannettavaa löytyy luonnollisesti monestakin asiasta.

– Puolustuspelissä on vielä tehtävää, jotta pääsemme paremmin pallonriistoihin.

– Hyökkäystä pitää vähän organisoida. Meillä on paljon uusia pelaajia ja kaikki eivät vielä ymmärrä, miksi jotain tehdään.

Yksi harjoituskauden kehityskohteista on Aholan mukaan joukkueen pallollinen pelaaminen, joka riitti vielä Ykkösessä.

– Meidän pallollinen pelaamisemme oli kriittisesti katsottuna viime kaudella Ykkösessä hieman liian ennalta arvattavaa. Siihen meidän on saatava jonkinlaista monipuolisuutta muun muassa paikanvaihtojen avulla.

– Tämä varmasti saadaan kuntoon tässä kolmen kuukauden aikana. Jos joku asia ei toimi, niin voimme aina palata vanhaan tuttuun pelitapaan.

Kaleva näyttää AC Oulun ja KPV:n harjoitusottelun tilaajilleen suorana. Lähetystä pääsee katsomaan myös euron tutustumistilausta vastaan.

Ottelu alkaa kello 13.30. Suora lähetys Heinäpäästä käynnistyy kello 13.15.