Hilla on soiden aarre, joka on vain äärimmäisen työläs poimia. Hilla siellä, hilla täällä ja yleensä matalassa kasvustossa. Taivalkoskelainen Kalevi Remes on tuuminut ja pähkäillyt pitemmän aikaa miten homman saisi helpommaksi, tehnyt prototyyppejä ja kehitellyt. Nyt se on likipitäen valmis.

– Ikääkin alkaa tulla ja miten näillä sormilla hilloja poimit. Tuskin edes tuntee sitä sormissaan, kertoo Remes miksi hän lähti kehittelemään poimuriaan.