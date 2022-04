Helsinki

Laulaja Ellinoora Areenalla, Oulussa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Brittilaulaja ja lauluntekijä Ed Sheeran julkaisee kappaleen yhdessä oululaislähtöisen artistin Ellinooran kanssa, kertoo Warner Music Finland.

2step-niminen kappale näkee päivänvalon 4. toukokuuta.

Ellinoora on kirjoittanut siihen oman suomenkielisen säkeistön, mutta laulaa kappaleessa myös englanniksi.

– Paljon ihmeellisiä asioita on mun matkani varrella ehtinyt tapahtua, mut tää on ihan poikkeuksellisen hieno juttu, Ellinoora kertoo tiedotteessa.

Ed Sheeran on maailman tunnetuimpiin lukeutuvia poptähtiä. Ellinoora puolestaan on valittu vuoden naissolistiksi Emma Gaalassa vuonna 2020. 28-vuotias artisti on julkaissut kolme albumia.

Kaksikon yhteistyötä oli pyöritelty jo pidemmän aikaan, Warner Music Finland kertoo tiedotteessaan. Levy-yhtiön mukaan Sheeran tapasi Ellinooran esiintyessään Helsingissä Malmin lentokentällä vuonna 2019.

Sheeranin kaksi konserttia Helsingissä keräsivät tuolloin yhteensä 108 000 kuulijaa.