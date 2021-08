Millaisiin tehtäviin Kaleva Media hakee nyt työntekijöitä, sisältöliiketoiminnan johtaja Niiles Nousuniemi?

– Uudet tehtävät ovat keskenään hyvin erilaisia. Ensi vuonna käynnistyvään radiotoimintaan etsitään päätoimittajaa ja luontoaiheiseen verkkomediaan tuottajaa. Näiden lisäksi Kalevan toimitukseen haetaan kahta digitaalisen journalismin erityisosaajaa.

Kuinka poikkeuksellisesta rekrytointikampanjasta on Kaleva Mediassa kyse, kun palkataan kerralla neljä henkilöä journalistiseen työhön?

– Tilanne on poikkeuksellinen yhtiötasolla mutta varmasti myös ajatellen alueellista mediakenttää Suomessa. Monikanavaiseen sisältöön panostaminen on oleellinen osa Kaleva Median strategiaa. Tämä on myös tärkeä osoitus siitä, että digitaalisen journalismin työpaikkoja avautuu muuallekin kuin pääkaupunkiseudulle.