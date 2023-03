Helsinki/Washington

Venäjän joukot ovat päässeet Mustallamerellä Yhdysvaltain miehittämättömän sotilaslentokoneen putoamispaikalle, kertovat uutiskanavat CNN ja NBC. Yhdysvaltalaismediat pohjaavat tietonsa viranomaislähteisiin.

Yhdysvaltojen mukaan miehittämätön MQ–9 Reaper -kone oli rutiinioperaatiossa tiistaina, kun venäläinen hävittäjä törmäsi siihen. Yhdysvaltain ilmavoimien julkaisema kuva MQ-9 Reaper-konetyypistä. Kuva: Senior Master Sgt. Paul Holcomb

Yhdysvallat kertoi tiistaina miehittämättömän sotilaslentokoneensa pudonneen Mustallamerellä venäläishävittäjän törmättyä siihen. CNN:n mukaan kone putosi kansainvälisillä vesillä runsaat 100 kilometriä lounaaseen Krimin niemimaasta.

Yhdysvaltalaisen Fox-uutiskanavan toimittaja tviittasi torstaina törmäyshetkestä videon, joka oli hänen mukaansa Yhdysvaltain armeijan julkaisema.

Tiedossa ei ole, onko Venäjä saanut haltuunsa mitään osia koneen hylystä. Venäjä kertoi jo keskiviikkona, että se yrittää saada nostettua koneen hylyn tutkiakseen sitä.

NBC:n lähteiden mukaan Yhdysvallat ei todennäköisesti pyri nostamaan koneen jäänteitä.

Yhdysvallat on kertonut tyhjentäneensä koneen sen sisältämistä ohjelmistoista. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston lehdistöedustaja John Kirby sanoi CNN:lle, että Yhdysvallat on tehnyt "mahdottomaksi" Venäjän saada mitään hyödyllistä tietoa koneen jäänteistä.

Venäjä on kiistänyt aiheuttaneensa koneen putoamisen. Yhdysvaltojen mukaan on epäselvää, törmäsikö venäläishävittäjä tahallaan miehittämättömään koneeseen. Yhdysvallat on kertonut analysoivansa edelleen koneen lähettämää dataa selvittääkseen tarkasti, mitä tapahtui.

Venäjän johto hyväksyi aggression yhdysvaltalaiskonetta vastaan

Uutiskanava NBC:n mukaan Venäjän korkea johto hyväksyi aggressiiviset toimet Yhdysvaltain miehittämätöntä sotilaskonetta kohtaan. Asiasta kertovat Yhdysvaltain tiedustelutietoihin perehtyneet virkamiehet.

NBC:n lähteiden mukaan vaikuttaa siltä, että hävittäjien tarkoitus oli saada sotilaskone pois kurssiltaan tai lamauttaa sen tiedustelujärjestelmä kokonaan. He uskovat, että venäläishävittäjän osuminen yhdysvaltalaiskoneen potkuriin ei ollut tahallista.

Yhdysvaltojen mukaan miehittämätön MQ–9 Reaper -kone oli rutiinioperaatiossa tiistaina, kun venäläinen Suhoi Su-27 -hävittäjä törmäsi siihen. Yhdysvallat kertoi, että venäläishävittäjät yrittivät häiritä konetta muun muassa päästämällä polttoainetta sen edessä ennen törmäystä. Toinen hävittäjistä osui lopulta koneen potkuriin.

Venäjän mukaan yhdysvaltalaiskone oli tehnyt "teräviä ohjausliikkeitä" ilmassa ja oli itse syyllinen putoamiseensa. Venäjän mukaan venäläishävittäjät eivät käyttäneet aseita tai olleet yhteydessä yhdysvaltalaiskoneeseen.

Venäjä on vaatinut Yhdysvaltoja lopettamaan "vihamieliset" lennot lähellä Venäjän rajaa, kun taas Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austinin mukaan Yhdysvallat jatkaa lentoja ja toimintaa kaikkialla, missä kansainvälinen oikeus sen sallii.

Yhdysvallat käyttää miehittämättömiä sotilaslentokoneita Mustallamerellä erityisesti Venäjän laivaston tarkkailuun.