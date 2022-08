Robert Helenius on odottanut sitä isompaa ottelua ja nyt sellainen on rakenteilla. Kuva: EPA

Nyrkkeilijä Robert Helenius on viimeistelemässä sopimusta lokakuussa käytävästä ottelusta entistä raskaan sarjan maailmanmestaria Deontay Wilderia vastaan, uutisoi ESPN useiden muiden medioiden tavoin. Ottelupäiväksi on suunnitteilla 15. lokakuuta ja paikaksi New Yorkin Brooklynin Barclays Center.

Helenius otteli viimeksi lokakuussa 2021, jolloin hän otti toisen peräkkäisen voittonsa Adam Kownackista. Kaikkiaan Helenius on ammattilaisena otellut 34 ottelua, joista hän on voittanut 31.

Yhdysvaltalainen Wilder otteli myös viimeksi lokakuussa 2021, jolloin hän kärsi tyrmäystappion Tyson Furylle. Wilder, 36, piti hallussaan WBC-liiton MM-titteliä 2015–2020. Amerikkalaisen ottelusaldo ammattilaisena on 45 ottelua, joista hän on voittanut 42 ja hävinnyt kaksi yhden päätyttyä ratkaisemattomaan.