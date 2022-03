Oulu

Ukrainan sota on herättänyt suomalaisissa auttamishalun sodassa kärsiviä ja sitä pakenevia kohtaan. Oulussa on esimerkiksi kudottu Ukrainan lipun värisiä neuleuita. Kuva: Liubov Alekseeva

Onko nykyisessä tilanteessa, jossa sotaa käydään Euroopassakin, syytä olla huolissaan, ja kuinka huolissaan on syytä olla? Näin kysyttiin tiistaina kuudelta panelistilta Oulun Pohjankartanossa Oulu-opiston järjestämässä tilaisuudessa.

– Sotilaallinen turvallisuustilanne ei ole heikentynyt Suomessa eikä Oulussa. Suomessa ei koeta varsinaisesti sodan uhkaa. Rajanaapurillamme Venäjällä on sotilaallinen voima normaalia heikompi tällä hetkellä, koska joukot on viety sinne Ukrainan suuntaan. Reserviläisten koulutusta ja harjoituksia jatketaan ihan normaalisti. Tilannetta on seurattu, ja puolustusvoimat on säädellyt omaa sisäistä valmiuttaan, vastasi Puolustusvoimien everstiluutnantti Vesa Värjyvirta, Kainuun prikaatin aluetoimiston päällikkö.